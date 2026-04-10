“Desafortunado”: presidente de la Corte criticó a Fiscalía por libertad de Ricardo Bonilla

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lennis, criticó a la Fiscalía General de la Nación por los retrasos en la radicación del escrito de acusación contra los exministros del Gobierno de Gustavo Petro, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, en medio de la macroinvestigación por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El magistrado Lennis dijo: “Desafortunado que los fiscales a cargo de ese caso no hubieran podido hacer el escrito de acusación dentro de los términos que establece la ley. Eso nos vuelve a llamar la atención, a toda la Rama Judicial, para que ojalá situaciones como esta no vuelvan a presentarse”.

También dijo que “quiero llamar la atención en lo siguiente: nuestro sistema penal es un sistema liberal, es un sistema que establece ciertas garantías; y hay un concepto constitucional y convencional que es el de los tiempos razonables. Si las actuaciones que se deben desarrollar en un proceso penal no son producidas dentro de ese plazo, pues es un derecho de la persona que está imputada que recupere su libertad”.

El Tribunal Superior de Bogotá otorgó la libertad por vencimiento de términos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, procesado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De esta manera, la magistrada Isabel Álvarez acogió la solicitud de la defensa de Bonilla, en cabeza del abogado Alejandro Carranza.

Esto ocurrió tras considerar que la Fiscalía no radicó, dentro de los términos exigidos por la ley, el escrito de acusación contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, por lo que este último recuperó la libertad.

Tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el ente acusador presentó recurso de apelación, apoyado por las víctimas representadas por la Contraloría General de la República y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

De acuerdo con la Fiscalía, por tratarse de un proceso en el que se investigan delitos contra la administración pública, se cuenta con un plazo de 240 y no de 120 días, como en otros casos. Por lo tanto, el término para radicar el escrito de acusación solo vencería el jueves 16 de octubre.

No obstante, ese argumento no fue respaldado por la magistrada del alto tribunal.

¿Por qué la Fiscalía investiga a Ricardo Bonilla?

Según la investigación, el exministro se habría concertado con otras personas para ejecutar un “pacto criminal” con el fin de comprar congresistas a cambio de 74 proyectos en regiones por más de 612.000 millones de pesos.

En el expediente se advirtió que “entre mayo de 2023 y febrero de 2024 se habría configurado la empresa criminal que afectó no solo a la UNGRD, sino también al Instituto Nacional de Vías (Invías)”.

“Desde por lo menos mayo de 2023 hasta mediados de febrero de 2024, ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez, entonces ministro del Interior, y Ricardo Bonilla González, para la fecha ministro de Hacienda y Crédito Público, se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que les permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno Nacional y la tramitación exitosa de créditos de la Nación”, se lee en el expediente.