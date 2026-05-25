“No apelaremos al autoritarismo”: Iván Cepeda durante el cierre de su campaña en Barranquilla

El candidato presidencial Iván Cepeda cerró su campaña política en Barranquilla con un evento masivo realizado en el par vial de la calle 50.

Durante su intervención, el aspirante presentó varios de los lineamientos de su eventual gobierno y reiteró mensajes relacionados con inclusión social, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de las instituciones.

“No apelaremos al autoritarismo”

En medio de su discurso, Cepeda afirmó que, de llegar a la Presidencia, “no gobernará desde el autoritarismo” y aseguró que mantendrá diálogo con diferentes sectores políticos del país.

El candidato también indicó que su administración será austera y que permanecerá “estrictamente lo necesario” en la Casa de Nariño para recorrer las regiones y mantener cercanía con las comunidades. Asimismo, manifestó que se debe respetar la institucionalidad y garantizar espacios de concertación nacional.

“Nosotros somos del pueblo”

Cepeda reiteró que una de las prioridades de su eventual mandato será trabajar por las comunidades más pobres y afectadas por la desigualdad social.

“Nosotros somos del pueblo y no tenemos que ponernos ropajes, identidades y maquillajes para engañar a nadie”, expresó el candidato durante el evento.

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Compromiso con las comunidades vulnerables

El dirigente político también reiteró que uno de los principales enfoques de su propuesta será trabajar por las comunidades históricamente afectadas por la desigualdad y la violencia.

“Nuestro principal compromiso será con los pobres, con las comunidades históricamente marginadas y con las víctimas de la violencia”, manifestó Cepeda.

Según su equipo de campaña, el evento reunió a más de 80.000 personas.