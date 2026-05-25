Procuraduría investiga disciplinariamente a MinSalud por presunta participación en política

Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, reveló que el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, ordenó abrir una investigación disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Según el director de este programa, el jefe del ministerio público ordenó práctica de pruebas como parte de las investigaciones que está adelantando sobre participación en política de funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro.

La investigación disciplinaria contra Jaramillo se adelanta tras conocerse públicamente un video en el que, al parecer, el ministro participa en política durante un evento en Coyaima, Tolima.

“Hasta el perro y el gato tienen que salir a votar el 31 de mayo”, dijo el ministro .

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