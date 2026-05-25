Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 may 2026 Actualizado 17:05

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Procuraduría investiga disciplinariamente a MinSalud por presunta participación en política

El jefe del ministerio público ordenó práctica de pruebas como parte de las investigaciones que está adelantando sobre participación en política de funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro.

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Colprensa / Catalina Olaya

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Colprensa / Catalina Olaya

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Colprensa / Catalina Olaya

Lina María Vegavegacabravegacabra

Añadir Caracol Radio en Google

Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, reveló que el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, ordenó abrir una investigación disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Según el director de este programa, el jefe del ministerio público ordenó práctica de pruebas como parte de las investigaciones que está adelantando sobre participación en política de funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro.

La investigación disciplinaria contra Jaramillo se adelanta tras conocerse públicamente un video en el que, al parecer, el ministro participa en política durante un evento en Coyaima, Tolima.

“Hasta el perro y el gato tienen que salir a votar el 31 de mayo”, dijo el ministro .

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir