Medellín es elegida como el mejor destino de Latinoamérica para hacer negocios tecnológicos

Medellín

El más reciente informe Colombia Tech Report (CTR) catalogó a Medellín como el mejor destino de América Latina para realizar negocios dentro del ecosistema de empresas de base tecnológica (startups). Según las conclusiones del estudio, la capital antioqueña superó en este indicador a otras capitales de la región como Santiago de Chile, Buenos Aires y México D.F.

El reporte estadístico evidenció un incremento en los indicadores de inversión para la ciudad. En el último año, Medellín pasó de registrar un 6 % del capital total levantado por startups en el país (equivalente a 31 millones de dólares) a un 18 %, alcanzando los 157 millones de dólares. Asimismo, la ciudad incrementó su participación en el total nacional de empresas de base tecnológica, pasando del 25 % a más del 30 %, lo que representa cerca de 700 compañías activas.

Santiago Henao, director de Desarrollo de Negocios CTi de Ruta N, señaló que los datos recolectados sirven como herramientas para la toma de decisiones institucionales y complementan mediciones globales como el ranking internacional StartupBlink, donde Medellín ocupa la posición 130 entre más de 1.500 ciudades evaluadas.

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El análisis sectorial destacó el desempeño de dos compañías vinculadas al programa Medellín Next, operado por Ruta N: Erco, en el mercado energético, y Somos Internet, en el segmento de conectividad. De acuerdo con las encuestas aplicadas a las empresas del sector, Ruta N fue identificada como una de las entidades con mayor reconocimiento en el acompañamiento corporativo a través de iniciativas como StartIA y Medellín Venture Client.

A nivel nacional, el Colombia Tech Report registró un total de 2.250 empresas de base tecnológica en el país, cifra que representa un crecimiento del 7 % en comparación con la medición inmediatamente anterior. El estudio es desarrollado por la firma consultora KPMG en alianza con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la red ANDI del Futuro, diversas cámaras de comercio, instituciones universitarias y organizaciones del sector privado.