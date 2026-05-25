Simulacro nacional de escrutinios: positivo balance para elecciones presidenciales 2026

Colombia

La Registraduría Nacional del Estado Civil adelantó dos jornadas consecutivas del simulacro nacional de escrutinios con el objetivo de evaluar el funcionamiento del software con el que se verificarán y consolidarán los resultados de las votaciones de las elecciones presidenciales de primera vuelta, las cuales se llevarán a cabo del 31 de mayo de 2026.

En estos dos días, las pruebas técnicas se hicieron con el 100% de las mesas de votación que están disponibles el día de las elecciones en los 1.104 municipios del país. Gracias a esto, jueces y notarios del país pudieron presenciar tanto las soluciones informáticas que están disponible para el procesamiento de datos y control de los escrutinios, como para la plataforma de la Registraduría.

Este simulacro contó con el acompañamiento de representantes de los órganos de control, auditores de sistemas de las diversas organizaciones políticas, representantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y de la OEA, así como del Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Esto garantiza la presencia de auditores internacionales en las elecciones del 31 de mayo.

Para Hoslander Sáenz Barrera, gerente de Informática de la Registraduría, la jornada dejó un balance positivo.

“Finalizamos con éxito el simulacro nacional de escrutinios, en el que se evaluaron la infraestructura tecnológica, las comunicaciones y los equipos dispuestos para las elecciones presidenciales. Esta prueba nos permite garantizar que toda la infraestructura cumple con los requisitos exigidos para atender de manera oportuna, eficiente y transparente el proceso electoral del próximo 31 de mayo”, señaló.