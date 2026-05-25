Los riesgos del proceso electoral no están en la Registraduría: Hernán Penagos

Como parte de la socialización sobre el debate electoral a la presidencia programado para el próximo domingo 31 de mayo en Colombia, el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, visitó a Cartagena, lugar donde envió un mensaje de tranquilidad de cara a los comicios y descartó cualquier posibilidad de fraude.

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Para el alto funcionario, el país debe tener tranquilidad sobre el trabajo que se viene realizando, porque las elecciones no tienen procesos electrónicos que puedan hacer vulnerable el software.

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“En ocasiones nos tienen entretenidos con códigos fuentes, con software, los verdaderos riesgos no están ahí porque en Colombia el proceso electoral es manual. Los riesgos electorales están en otro lado, en la compra de votos, en la financiación ilegal de las campañas. No hay voto electrónico, lo que si pudiera ser un riesgo en el evento que lo hubiera”, expresó Penagos.

Agregó además que para esta jornada será fundamental el papel de los testigos electorales, y que la institución viene de tener un papel destacado en las votaciones de Congreso.