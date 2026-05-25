Rionegro inició obras para evitar el deterioro de la casa donde se firmó la constitución de 1863

Rionegro, Antioquia

La Alcaldía de Rionegro comenzó una intervención de emergencia en la histórica Casa de la Convención, uno de los bienes patrimoniales más importantes del país y escenario de la firma de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia en 1863.

Las obras, que tendrán una duración cercana a un mes, buscan frenar el deterioro estructural que presenta el inmueble y evitar riesgos de colapso parcial o total derivados de problemas de humedad, pérdida de capacidad estructural y afectaciones severas por termitas.

La administración municipal invertirá cerca de 82 millones de pesos en estas labores iniciales, consideradas de primeros auxilios, mientras se define un proceso integral de restauración.

Entre las intervenciones contempladas aparecen sistemas de apuntalamiento y otras acciones técnicas provisionales destinadas a estabilizar la estructura y proteger el inmueble mientras avanzan los estudios para su recuperación definitiva.

La Casa de la Convención es considerada uno de los símbolos históricos más relevantes de Rionegro y del país, debido a que allí se desarrolló la Convención Nacional de 1863 que dio origen a la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, durante el periodo federalista.

La Alcaldía señaló que esta intervención representa el primer paso para avanzar hacia la recuperación total del inmueble y su futura reapertura al público.