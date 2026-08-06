¿Cómo afectaría la salida de Colombia de la ‘Ruta de la Seda’?: Experto explica las implicaciones

En las últimas horas, Nate Morris, nominado para ser embajador de Estados Unidos en Colombia, compareció ante el Senado en Washington, como parte de su proceso de confirmación. Durante la audiencia, expuso su visión sobre la relación entre los dos países y los temas que serían prioridad durante su gestión, en este punto manifestó su intención de salir de la iniciativa china de la Franja y la Ruta, también conocida como las Nuevas Rutas de la Seda.

Lea también: Ruta de la Seda: qué es y qué significa la adhesión de Colombia a esta iniciativa China

En el marco de este posible anuncio 6AM W de Caracol Radio consultó a Guillermo Puyana, presidente de la Asociación de la Amistad Colombo-China, para estudiar las posibles implicaciones que generaría esto.

¿se puede sacar de la discusión de ver a la China como un socio del tema político?

El experto indicó que: “Hay que sacarla de ese tema porque además históricamente la relación colombo-china se ha desarrollado durante 50 años al margen de esa discusión. Yo digo que tanto el engrandecimiento de América como el rejuvenecimiento de China y la prosperidad de Colombia son tres utopías que hay que saber desarrollar y construir”, afirmó.

¿Qué implicaciones tendría que Colombia salga de la ‘Ruta de la Seda’?

“Hay que entender varias circunstancias. Lo primero es que hay que partir del principio de que a todo el mundo hay que creerle y si el futuro embajador en su audiencia de confirmación, que es un escenario muy serio, dice eso, seguramente eso sucedió en algún escenario, pero también hay que creerle al nuevo gobierno, al gobierno que se posiciona mañana, en el sentido de que a través del vicepresidente José Manuel Restrepo y a través del futuro ministro de Comercio Exterior y del canciller designado, han dicho que van a desarrollar la relación con China desde un enfoque pragmático”.

Agregó que, el Gobierno entrante es quien debe ejecutar los lineamientos de cómo se va a desarrollar la relación con China que está desde 1980.

Le puede interesar: China desplazó a EE.UU. como principal socio de Colombia en importaciones durante Gobierno Petro

¿Qué pasará con los proyectos en curso con China?

“Lo primero es que los proyectos en curso y en ejecución pues no se van a afectar, el trato del Metro que se está ejecutando y tiene que ser. La dicotomía que presenta el embajador de Estados Unidos en su orden de confirmación es exactamente el punto que hay que revisar y en el que hay que ser prácticos. No hay ningún país de América Latina, salvo tal vez Panamá por el interés del canal, con una enorme afinidad con Estados Unidos a que a Estados Unidos le hayan puesto en la mano el hierro caliente que es con China o es con China”.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: