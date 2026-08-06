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No han entrado US$500.000, hay manipulación en Cancillería: Embajadora de Colombia en Haití

La embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, negó en 6AM W de Caracol Radio, que existan irregularidades en el manejo de los recursos de la misión diplomática y aseguró que es víctima de una persecución desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de conocerse que enfrenta investigaciones internas por presuntas inconsistencias administrativas y financieras.

En entrevista con 6AM, la diplomática rechazó las versiones sobre un supuesto faltante de US$500.000 en las cuentas de la embajada y sostuvo que nunca ha recibido esa suma para su administración.

“Aquí nunca han entrado quinientos mil dólares. Yo soy la gestora del gasto y todo está documentado”, afirmó.

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La declaración se produjo después de que en primicia con Caracol Radio se revelara que, según información de Cancillería, existe una investigación disciplinaria relacionada con la rendición de cuentas y la ejecución de recursos de la sede diplomática en Puerto Príncipe.

Embajadora niega giros a su cuenta personal

En medio de la entrevista, Velásquez también rechazó los señalamientos sobre presuntos cheques o consignaciones desde las cuentas de la embajada hacia su cuenta bancaria personal.

“Jamás. Puden ver mi cuenta personal, pueden ver la cuenta de la embajada. De ninguna manera han pasado dinero a mi cuenta. Soy una persona totalmente honesta”, aseguró.

La embajadora añadió que, si las investigaciones concluyen que existen irregularidades, será la justicia la encargada de establecer responsabilidades.

Denuncia persecución dentro de la Cancillería

Además de negar cualquier irregularidad financiera, Velásquez afirmó que durante los tres años de funcionamiento de la misión diplomática ha enfrentado obstáculos desde el propio Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según explicó, la Cancillería no le asignó el personal administrativo requerido para operar la embajada y, por esa razón, tuvo que asumir funciones administrativas, consulares y diplomáticas al mismo tiempo.

“Ha habido una intención desde ciertos sectores de la Cancillería para bloquear la actividad de esta embajada durante tres años”, manifestó.

La funcionaria también aseguró que actualmente tiene cinco investigaciones abiertas, las cuales atribuye a esa supuesta persecución administrativa.

Afirma que ha financiado gastos de la embajada con recursos propios.

Velásquez sostuvo que, ante la falta de recursos, en varias ocasiones utilizó dinero de su patrimonio para garantizar el funcionamiento de la misión diplomática.

“Cuando falta algo en la embajada y no está en el presupuesto, yo lo compro de mi plata. He puesto más de 20.000 dólares en esta embajada”, afirmó.

Incluso señaló que ha pagado de su bolsillo gastos como fotocopias, equipos de oficina y algunos programas de cooperación, debido a las dificultades presupuestales que, según dijo, enfrenta la representación diplomática en Haití.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: