Niveles del río Magdalena en el sur del Atlántico bajo monitoreo permanente por Fenómeno de El Niño

Bajos niveles del río Magdalena en el sur del Atlántico. Foto: Blas Clavo.

Niveles del río Magdalena en el sur del Atlántico son monitoreados semanalmente ante la llegada del Fenómeno de El Niño.

Así lo confirmó Lady Ospina, secretaria de Agua Potable de la Gobernación del Atlántico, quien sostuvo que una de las bocatomas que podría tener un impacto negativo por el Fenómeno de El Niño es la de Campo de la Cruz.

Por ello, se adelantan medidas preventivas para garantizar el agua en el sur del departamento.

Se evalúan varias medidas

Por otra parte, indicó que desde la Gobernación se evalúan todas las medidas ante un posible desabastecimiento de agua potable en el sur del Atlántico por el Fenómeno de El Niño

Mientras tanto, habitantes del sur del Atlántico han pedido a la Gobernación considerar obras preventivas que eviten desabastecimiento del agua potable.

Hay que indicar que, según el IDEAM, la probabilidad del Fenómeno de El Niño aumentó al 82% para el segundo semestre.