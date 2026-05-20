Gobierno Nacional lanza alternativa para definir situación militar sin prestar servicio en FFMM

El Ministerio de Educación Nacional abrió oficialmente una nueva alternativa para que jóvenes colombianos puedan definir su situación militar sin prestar servicio en las Fuerzas Militares.

Se trata del Servicio Social para la Paz, bajo el Decreto 1426 de 2025, una estrategia del Gobierno nacional que busca vincular a las juventudes en proyectos comunitarios, ambientales y educativos en diferentes regiones del país.

La convocatoria, presentada bajo la campaña “En Colombia los nuevos héroes sí existen, y tú eres uno de ellos”, está dirigida a jóvenes entre los 18 y 24 años que aún no hayan resuelto su situación militar y residan en departamentos priorizados como Cauca, Chocó, Bolívar, Norte de Santander, Valle del Cauca, Tolima, Amazonas y otras zonas del país.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca ofrecer una opción distinta al servicio militar obligatorio, enfocada en la construcción de paz, el fortalecimiento comunitario y la participación juvenil en los territorios más afectados por la violencia y la desigualdad.

¿Qué se hará para reemplazar el servicio?

Los jóvenes que sean seleccionados podrán participar en actividades relacionadas con alfabetización digital, promoción de políticas de paz, protección del medioambiente, conservación del patrimonio cultural y apoyo en procesos de gestión del riesgo y cambio climático.

La idea es que, mientras cumplen con el requisito de definir su situación militar, también puedan aportar directamente a las necesidades de sus comunidades.

¿Cómo se puede acceder?

La inscripción estará habilitada entre el 25 de mayo y el 1 de junio de 2026 a través de la página oficial del Ministerio de Educación. El proceso priorizará a jóvenes en condición de vulnerabilidad, habitantes de municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y personas que viven en zonas con altos índices de violencia o riesgo de reclutamiento forzado.

Uno de los puntos que más llama la atención de esta convocatoria es que quienes hagan parte del programa recibirán un certificado equivalente a la libreta militar y también una certificación de primer empleo, documento que valida la experiencia obtenida durante el proceso y puede facilitar el acceso al mercado laboral.

Además, los participantes recibirán un apoyo económico mensual equivalente al 80 % de lo que recibe un soldado regular.

A esto se suman oportunidades educativas a través de convenios con universidades y el SENA, con el objetivo de ampliar las posibilidades de formación técnica, tecnológica y profesional para los jóvenes beneficiados.