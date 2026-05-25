“EE. UU. va a presionar al siguiente gobierno en la lucha antinarcóticos”: Paloma Valencia

“Donde hay que fumigar, se fumiga”. Paloma Valencia explica plan de erradicación de cultivos. Caracol Radio / Colprensa

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia aseguró en 6AM de Caracol Radio que el próximo gobierno estará obligado a endurecer la lucha contra el narcotráfico por cuenta de la presión de Estados Unidos, al referirse al mensaje publicado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez dirigido a grupos armados ilegales.

Valencia fue consultada sobre el video divulgado por Uribe, en el que se dirige al ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, advirtiéndoles que podrían ser “traicionados” por el senador Iván Cepeda Castro.

Frente a los cuestionamientos sobre legitimar un rol protagónico de estos grupos en la contienda electoral, la congresista defendió la postura del exmandatario y sostuvo que el mensaje buscaba advertirles a las organizaciones armadas que los beneficios que actualmente reciben bajo la política de “paz total” no serían permanentes.

“Lo que el presidente Uribe les está diciendo es que la mano suave que hoy los protege no es sostenible en el tiempo”, afirmó Valencia. Según explicó, Estados Unidos presionará al próximo gobierno colombiano para reforzar la ofensiva contra el narcotráfico y, a su juicio, ningún mandatario podrá desatender esas exigencias.

La candidata también hizo referencia a procesos judiciales y afirmó que “allá ya está Alex Saab y el hermano de Piedad Córdoba”, en alusión a investigaciones adelantadas por autoridades estadounidenses.

Valencia aseguró que las promesas que algunos sectores políticos estarían haciéndoles a las organizaciones ilegales “son falsas” y defendió la propuesta de sometimiento a la justicia promovida por su sector político.

En ese sentido, explicó que la iniciativa contempla penas privativas de la libertad, incluso en colonias agrícolas, como una alternativa más realista para quienes integran estructuras armadas ilegales.

Además, reiteró que, de llegar a la Presidencia, Colombia retomaría una estrategia de seguridad más estricta y alineada con la cooperación internacional en materia antidrogas.

“A nosotros sí nos gusta esa lucha. Vamos a hacer parte del escudo de las Américas y vamos a recuperar la seguridad de los colombianos”, concluyó la dirigente política, quien agregó que los grupos ilegales tendrían abierta la posibilidad de someterse a la justicia “vía administrativa y con un juez” para responder por sus delitos.