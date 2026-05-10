Gobierno del Valle exige verificar pacto con bandas tras denuncias de “esclavitud sexual” de menores

De acuerdo con el Centro de Monitoreo del sistema SALVIA, de los 10.733 casos registrados en el ámbito nacional, el Valle del Cauca concentra 859 casos (8%), mientras que Buenaventura reporta 16 casos (1,9%), asociados principalmente a violencias físicas y psicológicas.

La Gobernación del Valle del Cauca pidió verificar y hacer seguimiento al pacto con bandas criminales de Buenaventura, luego de las denuncias sobre presunta explotación sexual y reclutamiento de menores en el principal puerto del Pacífico colombiano.

Las estructuras señaladas son Shottas, Espartanos y Los Chiquillos, organizaciones que actualmente participan en la mesa sociojurídica de paz urbana impulsada por el Gobierno Nacional.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que el acuerdo alcanzado debe tener mecanismos claros de verificación para evitar que continúen los casos denunciados por la ciudadanía y lideresas sociales de Buenaventura.

“Estamos pidiendo un mecanismo de verificación porque muchas veces se hacen los pactos, pero no se cumplen. Nosotros lo que aquí estamos solicitando es que se haga esa verificación, el seguimiento para que realmente eso se dé”, afirmó la mandataria.

La funcionaria también advirtió que niñas y adolescentes estarían siendo instrumentalizadas por organizaciones ilegales mediante ofrecimientos económicos y actos de violencia sexual.

“Se instrumentalizan a las muchachas, les ofrecen recursos, pero además se las llevan y pues a ellas les toca ir. Entonces esto prácticamente es un abuso sexual que hacen a estas niñas”, agregó Toro.

Las denuncias fueron conocidas en medio de los diálogos de paz urbana que el Gobierno Nacional. El delegado del Gobierno en la mesa de diálogos, Fabio Cardozo, confirmó la existencia de reportes sobre presuntos casos de esclavitud sexual, reclutamiento forzado y violencia contra menores de edad.

“Tenemos denuncias de niñas que se llevan un fin de semana, eso se llama esclavitud sexual”, aseguró Cardozo.