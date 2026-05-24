Trasladan 1 millón de dólares a la ANI para la IP del aeropuerto Ernesto Cortissoz

Caracol Radio conoció que fueron trasladados a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) un millón de dólares correspondientes a la Iniciativa Privada del aeropuerto Ernesto Cortissoz, recursos que permitirán avanzar en el proceso de estructuración del proyecto.

Según se conoció, el dinero girado por el originador de la propuesta servirá para darle forma a la iniciativa, incluyendo la contratación del evaluador encargado de determinar si el proceso recibe luz verde para continuar ante las autoridades nacionales.

“Esto genera confianza en el proceso”: Carbonell

Héctor Carbonell, director seccional norte de la Cámara Colombiana de la Infraestructura y miembro de la veeduría ciudadana de las obras del Cortissoz, destacó que el fondeo de los recursos representa una garantía para el Gobierno Nacional y para el desarrollo del proyecto.

“Ya los recursos fueron trasladados a la Agencia Nacional de Infraestructura y eso le da tranquilidad al Gobierno Nacional para avanzar en este proceso”, manifestó Carbonell.

Agregó que el hecho de que el dinero esté asegurado demuestra el compromiso de los promotores de la iniciativa y fortalece la confianza institucional alrededor del proyecto.

Evaluación definirá el futuro de la iniciativa

El dirigente explicó que uno de los pasos más importantes será la contratación del evaluador que analizará la viabilidad técnica y financiera de la propuesta para determinar si puede seguir avanzando dentro del proceso establecido por la ANI.

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La Iniciativa Privada busca impulsar mejoras y modernización en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, terminal aérea que presta servicio a Barranquilla y el Caribe colombiano.