Habilitan nuevo tramo del intercambiador vial de Alameda del Río

La Alcaldía de Barranquilla puso en funcionamiento un nuevo tramo del intercambiador vial de la Circunvalar, a la altura de Alameda del Río, como parte de las obras de infraestructura que buscan mejorar la movilidad en este importante corredor vial de la ciudad.

El alcalde Alejandro Char entregó oficialmente el ramal de salida de la urbanización hacia la avenida Circunvalar en sentido norte-sur, destacando que esta intervención permitirá agilizar el tránsito y reducir los tiempos de desplazamiento para miles de conductores y residentes del sector.

“Seguimos avanzando con obras que transforman la movilidad de Barranquilla y le devuelven tiempo de calidad a la gente”, expresó el alcalde Alejandro Char.

Obra beneficiará a más de 80.000 personas

El nuevo tramo cuenta con 370 metros lineales, además de señalización definitiva e iluminación, elementos que permitirán una circulación más segura y organizada para quienes transitan diariamente por la zona.

Según la Administración distrital, más de 80.000 habitantes y usuarios diarios se beneficiarán con esta habilitación, especialmente quienes se movilizan entre sectores como Alameda del Río, Miramar y otros puntos del norte de Barranquilla.

Continúan trabajos en la glorieta principal

La Alcaldía informó que las obras del intercambiador vial continúan avanzando con la construcción de la glorieta principal de tres carriles y los ramales de conexión hacia la Circunvalar en ambos sentidos.

Estas intervenciones hacen parte del proyecto integral que busca descongestionar uno de los puntos con mayor flujo vehicular de Barranquilla y mejorar la conectividad en el área metropolitana.