Arbitraje internacional por deudas de Air-e Intervenida a generadoras de electricidad: esto se sabe

Deudas de Air-e Intervenida a generadoras llegan a un arbitraje internacional. Advierten pérdidas de hasta 198 millones de dólares.

La compañía Termocandelaria Power S.A., casa matriz de Termocandelaria y Termobarranquilla, presentó oficialmente ante el Ciadi, organismos del Banco del Mundial, una solicitud de arbitraje contra la República de Colombia por las pérdidas que han tenido, que indicaron se han dado luego de las medidas adoptadas por Colombia desde 2024.

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Según la compañía, estas medidas han impedido a los generadores de electricidad recibir una remuneración adecuada por la electricidad que han suministrado y continúan suministrando a Air-e Intervenida.

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La compañía advirtió que las medidas del Gobierno Nacional seguirán generando pérdidas adicionales mientras persista, por lo que a la fecha de la solicitud de arbitraje ascienden a 198 millones de dólares, como daños futuros, que serán cuantificados en el curso del procedimiento.

La solicitud de arbitraje contra la República de Colombia fue presentada el 6 de abril y registrada por el CIADI el 27 de abril de este año.