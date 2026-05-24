Presunto ataque con drones habría herido a un uniformado en estación policial de Chocó

Chocó

Es materia de investigación un presunto ataque con drones contra la estación de Policía de Santa Rita, en el municipio de Río Iró, Chocó. El cual habría dejado como saldo un subintendente herido. Esto según información entregada por parte de la comunidad de esa zona.

El hecho, atribuido de manera preliminar al Frente Cacique Calarcá del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se suma a una serie de agresiones similares registradas recientemente contra la misma infraestructura policial. Los artefactos explosivos lanzados desde drones habrían impactado en inmediaciones de la estación, generando daños materiales y afectaciones a la población civil aledaña.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial detallado sobre los hechos denunciados, ni el estado de salud del subintendente, así como tampoco un balance que dé cuenta de los daños materiales. Sin embargo, habitantes de la zona reportan una creciente zozobra y limitaciones en su movilidad debido a estos incidentes.

Rechazo contundente de la comunidad

Ante estos hechos, las organizaciones sociales y comunitarias del municipio de Río Iró, junto con la ciudadanía asentada en la cabecera municipal Santa Rita, emitieron un fuerte comunicado en el que rechazan los ataques: “Dichas acciones han generado terror, zozobra e inseguridad en la población civil, ocasionando daños materiales en viviendas, afectaciones psicológicas, limitaciones a la movilidad de los habitantes e interferencias en sus actividades cotidianas. Además, han producido un grave daño moral y una injusta estigmatización derivada de un conflicto que no nos pertenece”.

De igual forma, en el comunicado le solicitaron al ELN el cese inmediato de las acciones bélicas y del lanzamiento de artefactos explosivos contra la estación de policía y la comunidad. “Exigimos igualmente el respeto por la vida, la libertad, la seguridad, la tranquilidad, la honra, el derecho a la salud, al trabajo y al buen nombre de toda la población iroseña asentada en esta cabecera municipal”.

Por último, se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre la investigación y las medidas de seguridad que se implementarán en la zona.