Cómo vivir en Nueva York GRATIS cuidando casas y mascotas: requisitos y perfil que buscan

Nueva York es reconocida como una de las ciudades más costosas del mundo para hospedarse. El precio de hoteles y alquileres temporales suele ser tan elevado que limita la estadía de turistas, estudiantes y trabajadores remotos. Ante este panorama, ha tomado fuerza una modalidad conocida como housesitting, que permite acceder a alojamiento sin pagar dinero, a cambio de asumir el cuidado de viviendas y mascotas.

Este sistema se ha convertido en una opción cada vez más popular para quienes buscan estancias largas sin incurrir en altos costos de vivienda en destinos urbanos de alta demanda.

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En qué consiste el housesitting

El modelo es sencillo ya que una persona se hospeda en la casa de otra durante su ausencia y, como contraprestación, se encarga de tareas básicas del hogar y del cuidado de animales domésticos.

No existe un pago económico entre las partes pues el acuerdo se basa en la confianza y en un intercambio de servicios por alojamiento temporal, lo que lo diferencia de los contratos tradicionales de arrendamiento o turismo.

TrustedHousesitters: la conexión entre viajeros y propietarios

Una de las plataformas más utilizadas a nivel global es TrustedHousesitters, que funciona mediante un sistema de membresía anual para usuarios que desean cuidar casas o recibir cuidadores.

En esta plataforma, los propietarios publican anuncios con fechas, ubicación y responsabilidades específicas, mientras que los interesados envían solicitudes detallando su experiencia y disponibilidad. Cuando ambas partes llegan a un acuerdo, se formaliza la estancia sin intermediación económica directa.

En ciudades como Nueva York, la oferta de este tipo de alojamientos es constante. En 2026 se han registrado cientos de oportunidades activas que van desde estancias cortas de pocos días hasta periodos de varias semanas.

Los barrios donde más se concentran estas opciones incluyen Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx, lo que permite a los cuidadores vivir en zonas residenciales con acceso a transporte público, servicios locales y vida cotidiana de la ciudad.

Responsabilidades durante la estancia

Las actividades asignadas dependen de cada vivienda y del tipo de mascota, pero en general incluyen:

Alimentación diaria de animales domésticos

Paseos programados, especialmente para perros

Limpieza básica de espacios comunes

Riego de plantas

Comunicación periódica con los propietarios

Estas tareas no constituyen una relación laboral formal, sino parte del acuerdo de intercambio entre ambas partes.

Requisitos y perfil de los participantes

El sistema está abierto a viajeros individuales, parejas e incluso familias en algunos casos. No se exige formación profesional específica, pero sí se valora la experiencia previa con mascotas, referencias verificables y un perfil completo dentro de la plataforma.

Las valoraciones de otros usuarios juegan un papel clave, ya que los propietarios entregan su vivienda y sus animales a personas desconocidas. Por ello, la confianza y la reputación digital son factores determinantes.