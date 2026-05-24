“No se confíen de Cepeda”, Uribe envía mensaje a grupos armados ilegales

Este domingo, los candidatos están listos para cerrar su campaña electoral en diferentes puntos del país. Paloma Valencia cerrará en Bogotá, desde el Movistar Arena, a las 10 de la mañana, mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe, quien ha estado muy activo con la campaña de la candidata del Centro Democrático, estárá en otro evento público desde Segovia, Antioquia.

Desde este punto del país, el exmandatario arremetió nuevamente contra el candidato presidencial Iván Cepeda. En un video que compartió en sus redes sociales, el candidato quiso enviarle un mensaje a los grupos armados.

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“Un mensaje al ELN, a las FARC, a las Autodefensas Gaitanistas y al Clan del Golfo: no se confíen de Cepeda. Apenas sienta el apretón de Estados Unidos, los entrega”, dijo el expresidente Álvaro Uribe. Aseguró que el candidato presidencial los iba a traicionar apenas tuviese la presión de los Estados Unidos y que los enregaría. “Ellos saben de la traición como en Cuba y Venezuela”, señaló.

“Con Paloma, es de frente”: Uribe

En cambio, aseguró que con Paloma la cosa va a ser diferente. Uribe señaló que en una eventual presidencia de su candidata, “las cosas son en serio”. Habló de un sometimiento a la justicia “de acuerdo con la Constitución y de frente”, terminó señalando el expresidente Uribe.

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Además, defendió la propuesta de Paloma en la que se buscaría una ley de sometimiento, negando un posible acuerdo o un diálogo entre el Gobierno nacional con alguno de los grupos armados. Esta ley lo que buscaría que quienes se quieran entregar, lo puedan hacer, pero bajo la ley y deberán igualmente pagar cárcel.

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