Los empates dominaron la jornada y dejan grupos completamente abiertos en el Mundial 2026

La jornada mundialista dejó una tendencia clara: la igualdad entre las selecciones participantes. Los tres encuentros disputados finalizaron en empate, demostrando el alto nivel de competitividad que se vive en esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Tanto el Grupo G como el Grupo H quedaron completamente abiertos, con varios equipos sumando un punto y manteniendo intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

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España 0-0 Cabo Verde

La gran sorpresa del día se produjo en el estreno de España y Cabo Verde. La selección africana consiguió un histórico empate sin goles en su debut absoluto en una Copa del Mundo, resistiendo durante los 90 minutos el dominio español gracias a una sobresaliente actuación defensiva y a la experiencia de su portero Vozinha.

España monopolizó la posesión del balón y generó varias ocasiones de peligro, pero nunca encontró la claridad necesaria para romper la sólida estructura defensiva rival. Cabo Verde, por su parte, celebró un resultado histórico que le permite sumar su primer punto mundialista y mantenerse en la pelea por la clasificación.

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Uruguay 1-1 Arabia Saudita

Uruguay dejó escapar la oportunidad de comenzar el torneo con una victoria y terminó rescatando un empate frente a una Arabia Saudita que volvió a demostrar su capacidad para competir ante selecciones de mayor tradición.

Los saudíes golpearon al minuto 40 gracias a Abdulelah Alamri, quien aprovechó un rebote dejado por Fernando Muslera tras una gran intervención en un tiro de esquina. Durante gran parte del compromiso, Uruguay intentó reaccionar, pero se encontró con una destacada actuación del arquero Mohammed Al-Owais.

La insistencia de la Celeste encontró premio al minuto 80, cuando Maximiliano Araújo apareció para establecer el 1-1 definitivo. Con este resultado y el empate entre España y Cabo Verde, todos los integrantes del Grupo H quedaron igualados con un punto.

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Bélgica 1-1 Egipto

El Estadio Seattle vivió un partido muy dinámico en el estreno del Grupo G. Egipto estuvo cerca de conseguir una victoria histórica, pero Bélgica reaccionó en el segundo tiempo para rescatar un empate que puede ser importante pensando en el desarrollo de la fase de grupos.

Los egipcios se adelantaron rápidamente gracias a una gran jugada elaborada por Mohamed Salah, quien asistió a Emam Ashour para que, con un potente remate de media distancia, venciera a Thibaut Courtois y pusiera el 1-0. A pesar de la desventaja, el arquero belga evitó que el marcador fuera más amplio antes del descanso.

En la segunda mitad, Bélgica tomó el control del balón y empezó a generar peligro constante. Kevin De Bruyne estuvo cerca de empatar con un tiro libre que impactó en el poste, mientras que Youri Tielemans también avisó desde fuera del área. Finalmente, la igualdad llegó gracias al ingreso de Romelu Lukaku, cuya presencia en el área provocó un autogol de Mohamed Hany que decretó el 1-1 definitivo.

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