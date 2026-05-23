Uribe señala a Cepeda de “promover” ataque contra Miguel Uribe: “ha buscado que me ocurra lo mismo”

A través de su cuenta de X, Álvaro Uribe Vélez se despachó contra el candidato presidencial Iván Cepeda. Recordemos que en la última semana, ambos personajes políticos han tenido varios encuentros y discusiones que han venido escalando.

En esta último ocasión, el exmandatario acusó a Cepeda de promover el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. En el mismo mensaje corto que publicó en la red social, aseguró que “ha buscado de todas las maneras posibles que me ocurra lo mismo”, señalando que el candidato querría asesinarlo.

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La respuesta de Iván Cepeda no tardó y en este mismo medio le respondió asegurando que es un “calumniador desesperado”. Aseguró que su angustia se debe a “eclipse de su caudillismo autoritario en Antioquia y en el país. Esa desesperación lo lleva a lanzar burdas y falsas acusaciones. La última vez que lo hizo en mi contra salió condenado. Su “abogangster” también“, escribió el candidato del Pacto Histórico.

Otro choque entre Uribe y Cepeda

Esta ha sido una larga historia de confrontaciones entre ambos que hoy en día sigue más vigente que nunca. Esta semana, el exmandatario culpó a Cepeda por las manifestaciones y grafities que hicieron en los murales de su finca en Llanogrande, Antioquia.

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Tras las agresiones físicas y verbales que se dieron afuera de la finca de Uribe, el candidato presidencial defendió a las personas que estaban pintando los grafities y aseguró que no se trataba más que un acto cultural. Esto molestó al expresidente, quien contestó molesto y acusando a Cepeda de lo ocurrido. “Promovió el desembarco de personas en tres buses, con rabia, odio y puñaleta, para agredirme, amenazarme y calumniarme”, escribió el exmandatario.

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