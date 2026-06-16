Medicina Legal identificó a cuatro menores en bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó

La sede de Medicina Legal en Quibdó, Chocó, identificó que cuatro de los nueve cuerpos trasladados tras el bombardeo realizado por las Fuerzas Militares y la Policía contra la subestructura “John Freddy Orjuela” del Clan del Golfo corresponden a menores de edad. Todos eran de sexo masculino.

La operación se llevó a cabo en zona rural del municipio de Nuquí y tuvo como objetivo a integrantes de esa estructura armada ilegal que delinque en el litoral pacífico chocoano.

Tras conocerse el resultado de las labores forenses, el denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), nombre con el que también se identifica el Clan del Golfo, emitió un comunicado en el que denunció públicamente la acción militar.

“El EGC denuncia públicamente un bombardeo realizado por la Fuerza Pública en el municipio de Nuquí, Chocó, en el que murieron nueve personas. Entre las víctimas había cuatro menores de edad que se encontraban visitando a sus familiares en la zona y que nada tenían que ver con nuestro autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)”, señaló la organización ilegal.

Por su parte, las Fuerzas Militares informaron que la operación, desarrollada mediante un bombardeo y posterior asalto aéreo-tierra, fue ejecutada de manera conjunta por el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, en coordinación con autoridades judiciales.

Según las autoridades, el objetivo era la subestructura “John Freddy Orjuela”, señalada de mantener presencia en esta región estratégica del Pacífico y de sostener confrontaciones con otros grupos armados ilegales.

Durante el procedimiento fueron incautadas nueve armas largas, armas cortas, abundante munición, material de guerra y equipos de comunicación que, de acuerdo con el reporte oficial, serían utilizados para atentar contra la población civil y comunidades de especial protección en esta zona del país.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer las circunstancias en las que murieron los cuatro menores de edad y determinar su eventual relación con los hechos ocurridos durante la operación militar.