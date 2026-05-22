Duro choque entre uribismo y campaña de Abelardo: senador Bermeo se disculpó con Uribe

El senador electo Alejandro Bermeo estuvo en el centro de la polémica tras publicar un trino en redes sociales en el que insinuó que el expresidente Álvaro Uribe estaría detrás de un eventual atentado contra un influenciador abelardista.

“Gravísimo que el viejo patriarca del uribismo quiera matar a Santiago Giraldo. Hoy que ve su tumba política, en su desespero activa una última vez la motosierra contra el pueblo libre”, dijo Bermeo.

Uno de los pronunciamientos más duros fue el de Tomás Uribe, hijo del expresidente, quien aseguró que existe una estrategia sistemática para atacar al uribismo.

“No nos digamos mentiras. Estos no son ataques sueltos a candidatos, son un ataque sistemático al uribismo. Han acusado al Centro Democrático de matar a Miguel Uribe. Ahora hablan de acabar la paraquía y el uribato al mejor estilo petrista. Acusan a Paloma de querer que maten a Abelardo y acusan a Uribe de querer matar a un influenciador”, dijo Tomás Uribe.

Tras ello, Bermeo se disculpó y aseguró que “el único enemigo es Cepeda” y reconoció que sus opiniones fueron “injustas y desproporcionadas”. Además, señaló: “Por ello borré la publicación anterior. Excusas al señor Uribe y sus seguidores que se sintieron aludidos”.

Además, advirtió varios efectos para la confrontación: “Están creyendo que, en segunda vuelta, Abelardo y Paloma se dan un abrazo y Cepeda queda derrotado. Hace cuatro años todos pensábamos que los cinco millones de personas que votaron por Fico en primera vuelta lo iban a hacer por Rodolfo en segunda y no fue así. Se perdieron 500.000 votos”, dijo.

Al respecto Bermeo aseguró: “Excusas al señor Uribe y a sus seguidores que se sintieron aludidos”, fueron las excusas del senador electo de Salvación Nacional, Alejandro Bermeo, al expresidente Álvaro Uribe, por haber asegurado que querría atentar contra la vida de un influenciador abelardista.