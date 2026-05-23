Petro tras masacre en Ábrego: “El ELN entró en la lista de asesinatos de la UNP”

El presidente Gustavo Petro se pronunció luego de que el ELN reconociera su responsabilidad en la masacre ocurrida en Ábrego, Norte de Santander, donde fueron asesinadas 6 personas, entre ellas el líder social Freiman David Velásquez y dos escoltas de la UNP. A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que conocía a varias de las víctimas y afirmó que eran personas comprometidas con la paz y con la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el Catatumbo.

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“Yo conocí esas personas asesinadas y sé que eran personas con voluntad de paz”, aseguró el mandatario.

Además, el mandatario cuestionó que el ELN hable de “acuerdos humanitarios”, cuando se habla de la propuesta de canje con los líderes, mientras, según él, continúan asesinado civiles y líderes sociales. Acusó a esa gerrilla de amntere los cultivos ilícitos como una fuente de financiación y criticó el hecho de que el grupo armado, según él, viva hoy del narcotráfico.

“Se burlaron de las conversaciones de paz”: presidente Gustavo Petro

En el mensaje que compartió en la red social, Petro también aseguró que elllos nunca pudieron “comprender la importancia del primer gobierno progresista de Colombia” y señaló a esa organización de haberse burlado de los diálogos de paz. Incluso, el mandatario hizo la similitud entre esta guerrilla con los narcotráficantes. Aseguró que las actuaciones de hoy del ELN son casi iguales a las de esos delincuentes que viven del narcotráfico.

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Estas declaraciones del presidente Petro se dan luego de conocerse el comunicado del ELN adjudicandose la masacre de Ábrego. Según la guerrilla, sus integrantes instalaron un retén en una zona rural y dispararon contra una camioneta que, según ellos, estaba relacionado con integrantes de las disidencias de las FARC.

Sin embargo, como lo señalaba el presidente Petro, entre las víctimas habían líderes sociales y miembros de esquemas de protección de la UNP.