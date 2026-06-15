Guardia Indígena capturó a cinco presuntos delincuentes y recuperó vehículo de la UNP en Cauca

Puracé, Cauca

La Guardia Indígena del resguardo de Paletará capturó a cinco presuntos integrantes de una estructura delincuencial y recuperó un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), tras una acción que se desplegó luego del secuestro temporal de líderes indígenas y miembros de un esquema de protección en el oriente del Cauca.

Los hechos se registraron sobre el kilómetro 54 de la vía que comunica a Coconuco con Isnos, entre los departamentos de Cauca y Huila, donde hombres armados interceptaron a una delegación indígena, además de otros ciudadanos que transitaban por el corredor vial.

De acuerdo con las autoridades indígenas, inicialmente se reportó el hurto de un vehículo y la retención temporal de las víctimas. Sin embargo, la rápida reacción de la Guardia Indígena permitió evitar que los responsables se llevaran los automotores, entre ellos una camioneta de la Unidad Nacional de Protección asignada a un esquema colectivo indígena.

Durante el operativo de búsqueda, los guardias indígenas y los equipos que apoyaban la reacción fueron atacados con disparos por parte de los presuntos responsables, quienes huyeron hacia una zona de páramo intentando evadir el cerco comunitario.

Ante la situación, se activó el apoyo de integrantes de la Guardia Indígena de la zona centro, comunidades de Coconuco y la estructura regional del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, lo que permitió establecer un cordón de seguridad y mantener la presión sobre los sospechosos.

Horas después, las autoridades ancestrales lograron ubicar y capturar a cinco personas señaladas de participar en estos hechos.

“Este es el resultado de una reacción de las autoridades indígenas en defensa del territorio. La presión de la Guardia permitió que los hombres salieran del páramo y fueran capturados”, indicó Mauricio Capaz, líder indígena y coordinador del Área de Derechos Humanos del CRIC.

Capaz señaló que los detenidos serían oriundos de Popayán y harían parte de una estructura delincuencial vinculada a casos de hurto de vehículos, secuestros temporales y agresiones contra conductores en corredores viales entre Cauca y Huila.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación en el marco de la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la justicia ordinaria.

En un comunicado, el resguardo de Paletará exigió celeridad en las investigaciones y pidió que los responsables sean judicializados para evitar escenarios de impunidad.

“Exigimos a la Fiscalía General de la Nación adelantar con la mayor celeridad, rigor y eficacia las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes, garantizando que estos hechos sean esclarecidos y que los responsables respondan ante la justicia”, señalaron las autoridades indígenas.

Las comunidades reiteraron que no permitirán la presencia de estructuras delincuenciales ni de actores armados que pongan en riesgo la seguridad de los habitantes y de quienes transitan por este sector del oriente caucano.