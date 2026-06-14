Servicio Geológico Colombiano alerta sobre incremento de la actividad del volcán Puracé en Cauca

Popayán, Cauca

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un incremento importante en la actividad del volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos, situación que mantiene en alerta a las autoridades y comunidades asentadas en su zona de influencia.

Según un boletín extraordinario de la entidad, desde la noche del 10 de junio se registra un aumento significativo de la actividad sísmica relacionada con el movimiento de fluidos al interior del volcán, además de un incremento en las emisiones de ceniza que han alcanzado alturas de hasta 1,5 kilómetros sobre la cima y se han dispersado hacia sectores del nororiente y noroccidente del departamento.

Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, explicó que la actividad observada corresponde a un proceso que viene desarrollándose desde hace varias semanas.

“Desde el 10 de junio se viene presentando un incremento en la actividad del volcán Puracé, caracterizado por una intensa desgasificación y emisiones de ceniza que han alcanzado alturas de hasta dos kilómetros sobre la cima del volcán”, señaló el experto.

El funcionario agregó que desde el pasado 8 de mayo comenzó un nuevo ciclo de emisiones de ceniza, aunque los demás parámetros de monitoreo continúan dentro de los valores reportados en semanas anteriores, razón por la cual el volcán permanece en alerta amarilla.

Por su parte, la Gobernación del Cauca informó que mantiene la articulación con el Servicio Geológico Colombiano, organismos de socorro y consejos municipales de gestión del riesgo para realizar seguimiento permanente a la evolución de la actividad volcánica.

En el municipio de Puracé crece la preocupación por los efectos que la caída constante de ceniza está generando sobre cultivos y actividades pecuarias de comunidades indígenas y campesinas.

El alcalde de Puracé, Jorge Molano, indicó que las autoridades locales mantienen activos los planes de contingencia y atención a las familias afectadas.

“En las veredas afectadas estamos repartiendo agua y mercados a las familias damnificadas. También tenemos preocupación por el tema agrícola, porque varias especies están empezando a enfermarse y morir, lo que afecta la economía de nuestras comunidades”, manifestó el mandatario.

El alcalde agregó que se adelanta mantenimiento a las rutas de evacuación y se mantiene el alistamiento institucional ante cualquier cambio en el comportamiento del volcán.

El Servicio Geológico Colombiano recomendó a la comunidad abstenerse de acceder a las zonas altas de la cadena volcánica y atender únicamente la información emitida por las entidades oficiales.