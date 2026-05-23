Una comisión humanitaria confirmó la entrega de los integrantes de las comunidades indígenas. Crédito: suministrada.

En medio de las tensiones entre comunidades Misak y Nasa en Silvia, Cauca, 40 comuneros capturados bajo la justicia indígena por las recientes confrontaciones fueron entregados a sus comunidades, en medio de un avance humanitario.

Se trató de un intercambio coordinado por una Misión Humanitaria que permitió la liberación de 36 comuneros Misak y cuatro Nasa de Pitayó capturados en los violentos hechos, derivados de disputas de tierras, que dejaron siete muertos y más de 100 heridos.

40 comuneros Misak y Nasa que estaban capturados por jurisdicción indígena en Cauca fueron liberados Ampliar 40 comuneros Misak y Nasa que estaban capturados por jurisdicción indígena en Cauca fueron liberados Cerrar

Autoridades indígenas afirmaron que se trató de retenciones y no de secuestros, en acciones legítimas de control jurisdiccional de los dos pueblos ancestrales en conflicto.

La misión médica realizó valoraciones de salud y afirmó que los implicados fueron devueltos en plenas condiciones de salud y bajo un trato digno.

La entrega oficial contó con la facilitación de la ONU, la MAPP OEA, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, Personería, gobernación del Cauca y alcaldía de Silvia.

El hecho es considerado un avance humanitario del que se espera baje la tensión entre los pueblos en conflicto y se abra un camino a una reunión clave en Popayán que permita consolidar un diálogo permanente entre las comunidades y evitar nuevas confrontaciones.