Indígenas de Silvia, Cauca afirmaron que las tensiónes políticas y territoriales no han cesado

Silvia - Cauca

Acuerdos humanitarios entre comunidades Nasa y Misak del municipio de Silvia, Cauca permitieron la entrega de los capturados y el levantamiento de uno de los cuerpos, con la participación de organizaciones e instituciones garantes.

Sin embargo, la tensión entre ambas comunidades indígenas continúa.

Las confrontaciones entre los dos pueblos originarios en el marco de las disputas territoriales en el sector de La Ensillada dejaron, según reportes oficiales, seis muertos y 121 heridos.

En un primer acercamiento, las partes coordinaron el proceso legal para el levantamiento del cadáver la entrega mutua de las 40 personas retenidas, incluidas 36 Misak y cuatro Nasa.

Las autoridades ancestrales aclararon que estas retenciones no se catalogan como secuestros, sino como acciones bajo la activación de la jurisdicción especial indígena de ambos pueblos.

​A pesar de la entrega de los comuneros, la disputa territorial y política entre Misak y Nasas no se ha solucionado.

Fuentes cercanas al proceso confirmaron que los puntos restantes en los postulados humanitarios de la agenda son solicitudes bilaterales y no consensos definitivos.

Daniel Molano, defensor departamental del pueblo explicó las peticiones se encuentran, propender por el desescalonamieto del lenguaje, el uso adecuado y responsable de las informaciones y comunicados en las redes sociales; también la no agresión entre los pueblos.

“Estos postulados serán expuestos ante el presidente de la República en la audiencia que se tendrá con las dos comunidades. Hacemos un llamado al diálogo y a la solución de las conflictividades en un ambiente de concertación, respeto y tolerancia”, explicó Molano.

Desde las comunidades ancestrales se conoció que la resolución del conflicto no vendrá de instituciones externas como la Agencia Nacional de Tierras.

Además, afirman que la salida definitiva dependerá exclusivamente de un acuerdo político directo entre los pueblos Nasa y Misak y que proceso sería complejo y demorado.