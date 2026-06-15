En ofensiva militar del Ejército en Cauca murió alias ‘Totoró’, cabecilla de las disidencias

El Tambo - Cauca

La Tercera División de Ejército Nacional reportó que como resultado de una ofensiva militar en el suroccidente del Cauca murió alias ‘Totoró’, presunto cabecilla de comisión de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Las Fuerzas Militares afirmaron que se trató de una acción dirigida en el marco de la Operación Perseo desarrollada entre las veredas El Filo y La Emboscada del municipio de El Tambo.

Para el Ejército Nacional las labores de inteligencia militar establecieron que este sector era utilizado estratégicamente por integrantes de la estructura criminal, al servicio de alias Iván Mordisco, para la planeación y ejecución de acciones terroristas contra la Fuerza Pública.

Asimismo, explicó el Ejército que alias ‘Totoró’ había transformado la escuela y el polideportivo del sector de El Filo en “trincheras para impedir el avance de las tropas”.

El comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cuatro, coronel Jesús Garzón destacó que este corredor también era utilizado por el implicado para el narcotráfico y abastecerse de armas y explosivos.

El oficial rechazó además que el alias ‘Totoró’ transformara espacios comunitarios “en campamentos y escenarios de confrontación mediante la instalación de artefactos explosivos improvisados, constituyendo una flagrante violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

La ofensiva militar que permitió neutralizar al cabecilla también posibilitó desmantelar el campamento del subversivo.

En el lugar se incautaron dos fusiles, abundante munición y proveedores, más de 150 artefactos explosivos improvisados, 12 granadas adaptadas para dron, 200 minas antipersonal, cordón detonante y más de 55 uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares y demás material de intendencia.

Tras el operativo militar desarrollado con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana todo el material incautado quedó a disposición de la autoridad competente.

Entretanto, las operaciones continúan en la zona para establecer las condiciones necesarias de seguridad despejando áreas con posible presencia de explosivos para que la población de la zona pueda retornar a su cotidianidad.