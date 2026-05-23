Crisis en recolección de basuras en Popayán por ataques terroristas

Continúa la crisis de las basuras en Popayán tras los atentados terroristas que obligaron a la empresa recolectora a disminuir y reprogramar la continuidad del servicio y activar planes de contingencia.

Tres atentados terroristas contra camiones compactadores de Urbaser tienen a Popayán al borde de una emergencia sanitaria.

En el último suceso, uno de los automotores fue objeto de un ataque armado en la vía al relleno sanitario, al occidente de Popayán, donde se hace la disposición final de los residuos. Afortunadamente, el conductor resultó ileso.

Previamente, en diferentes momentos, dos vehículos compactadores fueron incinerados en el mismo sector por hombres armados.

“Hechos que han puesto en grave riesgo la vida e integridad de nuestros conductores y operarios”, resaltó Urbaser en un comunicado.

También explicó que las escasas garantías de seguridad impiden la recolección normal de residuos, por eso se hace necesario activar planes de contingencia diarios, y recalcó que la parálisis obedece a la inseguridad y no a fallas operativas.

Entre las soluciones a la problemática se consideró el traslado de basuras hacia Yotoco, Valle del Cauca, pero la empresa desistió por amenazas en las salidas viales de Popayán.

La actualidad sigue siendo compleja, porque la Fuerza Pública no contaría con capacidades para garantizar la seguridad de los vehículos compactadores en todos los recorridos. La situación es de nuevo evaluada por la Alcaldía de Popayán y directivas de Urbaser.

En las últimas horas se conoció, la Aeronáutica Civil denunció botaderos de basura cerca de la pista del Aeropuerto de Popayán, lo que atrae aves de carroña que ponen en riesgo las operaciones aéreas, una situación derivada de la problemática de basuras en la capital del Cauca.