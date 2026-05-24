Dos mujeres jóvenes fueron asesinadas a tiros en Girón, Santander

La madrugada de este domingo estuvo marcada por un violento ataque armado en Girón que terminó con la vida de dos mujeres de 20 años.

Las jóvenes se movilizaban por una vía del sector San Antonio del Carrizal, en el Malecón del Carrizal, cuando fueron interceptadas por dos hombres vestidos de negro que se movilizaban en motocicleta y les dispararon en repetidas ocasiones.

Una de ellas murió en el lugar. La otra fue trasladada de urgencia al Hospital de Girón, pero falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Aunque el caso apenas empieza a ser investigado, el brigadier General William Quintero, Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que una de las hipótesis que analizan las autoridades podría estar relacionada con el entorno delincuencial de una de las víctimas

Según explicó el oficial, una de las hipótesis que analizan las autoridades es que una de las jóvenes habría sostenido una relación sentimental con un presunto expendedor de drogas. Sin embargo, aclaró que ninguna de las dos registraba antecedentes judiciales

“Estamos verificando si este caso tendría relación con el entorno de una de las víctimas”, señalo Quintero.

El doble homicidio revive las preguntas y alertas sobre los ataques sicariales que han hecho organizaciones sociales sobre el aumento de asesinatos de mujeres bajo modalidad sicarial en Bucaramanga.