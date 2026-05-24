Sicariatos contra mujeres aumentaron un 180% en Bucaramanga

Imagen de referencia de violencia contra la mujer. / demaerre

La violencia contra las mujeres ya no estaría ocurriendo únicamente en escenarios privados o familiares.

Según advierten desde la Corporación Compromiso, cada vez más casos de violencia letal contra mujeres estarían ligados a contextos de criminalidad organizada y agresiones en espacios públicos.

De acuerdo con Juan Esteban Arenas, analista del Observatorio de Paz de la Corporación Compromiso, los feminicidios bajo modalidad sicarial habrían aumentado un 180% en Bucaramanga y el área metropolitana.

“La violencia contra la mujer ya no se restringe al ámbito privado, que es donde generalmente se analiza el feminicidio como un fenómeno entre parejas o familias. Estamos viendo que la violencia criminal ha implicado agresiones contra las mujeres en el ámbito público”, explicó Arenas.

Según el análisis presentado por la organización, varios de estos casos estarían relacionados con retaliaciones entre estructuras delincuenciales, donde mujeres cercanas sentimentalmente a integrantes de bandas terminan siendo víctimas de ataques armados.

“Han ocurrido sicariatos en los que parejas íntimas de líderes de bandas delincuenciales son asesinadas en retaliación a grupos con los que están en disputa. La ley es clara en señalar que esos homicidios contra mujeres también se constituyen como feminicidio”, agregó.

El analista aseguró además que estos asesinatos no solo responderían a disputas criminales, sino también a dinámicas para generar miedo y control social en ciudades como Bucaramanga y Barrancabermeja.

“Estos feminicidios también están destinados a generar terror social y es uno de los factores a los que más relevancia le hemos dado”, concluyó Arenas.