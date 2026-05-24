Exalcaldesa de San Vicente fue judicializada por contrato de software que nunca fue entregado

La Fiscalía General de la Nación judicializó a la exalcaldesa de San Vicente de Chucurí, Emilce Suarez Pimiento, y al exsecretario de Desarrollo Social del municipio, Carlos Alfonso Saucedo Serrano, por presuntas irregularidades en un contrato firmado para desarrollar un software educativo.

Contexto: Condenan a 14 años de cárcel a Emilce Suárez

Según la investigación, el contrato superaba los 73 millones de pesos y buscaba implementar una plataforma virtual para que estudiantes, docentes y padres de familia pudieran consultar información académica e interactuar en línea con los colegios oficiales del municipio.

Sin embargo, la Fiscalía aseguró que el software nunca fue desarrollado ni implementado, pese a que en 2011 el municipio desembolsó los recursos pactados.

Además, el ente acusador señaló que tampoco fueron entregadas las claves y usuarios que permitirían el funcionamiento de la plataforma educativa.

Dentro de las irregularidades detectadas, la Fiscalía indicó que el contrato habría sido tramitado sin cumplir requisitos legales y sin los estudios previos exigidos por la ley.

Por estos hechos, los procesados fueron imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.

La exalcaldesa aceptó los cargos imputados por la Fiscalía dentro del proceso judicial.