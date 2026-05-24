Consejo Gremial ratifica su posición frente a reuniones con candidatos presidenciales

El Consejo Gremial Nacional salió a responder a las críticas y cuestionamientos surgidos alrededor de las reuniones privadas que ha propuesto con algunos de los principales candidatos presidenciales del país, incluyendo a Iván Cepeda.

A través de un comunicado, el gremio explicó que estos encuentros hacen parte de su función institucional como representante del sector empresarial colombiano y tienen como objetivo escuchar propuestas, plantear preocupaciones y debatir temas clave para el futuro del país.

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Según la organización, las conversaciones buscan poner sobre la mesa temas de interés nacional con candidatos que actualmente lideran las encuestas de intención de voto.

El Consejo insistió en que estos espacios no representan respaldos políticos ni adhesiones a campañas presidenciales, sino ejercicios de interlocución con quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño.

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Además, defendió que el diálogo entre empresarios y candidatos hace parte del funcionamiento normal de una democracia y permite discutir asuntos relacionados con seguridad, empleo, inversión, infraestructura, competitividad, energía, salud y educación.

A continuación, el comunicado completo: