“Medidas como emergencia económica e impuestos desincentivan la inversión”: Consejo Gremial

El Consejo Gremial le envió una carta a la Corte Constitucional pidiéndole que evalúe la suspensión provisional del decreto de emergencia económica, con la que impusieron nuevos impuestos a diversos sectores como los licores, cigarrillos, juegos de suerte y azar en línea, incremento al patrimonio, entre otros.

Natalia Gutiérrez, presidente del grupo de gremios, aseveró en 6AMW de Caracol Radio que tienen varias preocupaciones. “El primero es el uso de la emergencia. Nosotros creemos que esta es una herramienta excepcional y no es un mecanismo ordinario de política fiscal ni de política económica. Y para los empresarios del país, la estabilidad jurídica es uno de los activos más importantes y que debemos proteger, porque a su vez protegen el empleo, protegen la inversión y protegen el crecimiento”.

Agregó que están “pidiendo que lo suspendan para que lo evalúen, pero que no corran término, digamos, los efectos de los decretos posteriores amarrados a esta declaratoria de emergencia”, afirmó.

Para la líder gremial, hay decisiones de inversión en las que podría haber efectos irremediables.

“Realmente lo que nos genera es una incertidumbre económica para tomar decisiones de inversión en el país, que todas estas empresas están jugadas por seguir trabajando por Colombia, pero medidas como estas lo único que hacen es desincentivar la inversión de largo plazo”, aseguró Gutiérrez.

En concreto, a Gutiérrez uno de los impuestos que más le preocupa es al sector minero energético, a la minería, al petróleo. ”Estas medidas, sobre todo las del sector minero energético, que ya la misma Corte había dicho que las regalías no se podían tratar como un costo, pues aquí se vuelven a retomar”.

“Insistimos que este no es el uso debido y además debilita la confianza de todas las instituciones”, sentenció.

No obstante, pese a que están pidiendo que se suspenda el decreto, afirmó que hay “muchas decisiones económicas que no se revierten incluso si el decreto se cayera posteriormente”.