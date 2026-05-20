“Hace mucho tiempo no sentía tanto temor por mi vida”: Hernán Muriel tras choque con Álvaro Uribe

El congresista electo del Pacto Histórico, Hernán Muriel, denunció que ha recibido amenazas tras participar, junto con colectivos de víctimas, en la elaboración de un mural sobre los falsos positivos, en inmediaciones a la vivienda del expresidente Álvaro Uribe en Rionegro.

“Hace muchísimo tiempo yo no sentía temor por mi vida, como lo estoy sintiendo en este momento”, dijo en diálogo con Caracol Radio.

Y es que el exmandatario lo señaló de estar detrás de “hostigamientos” en su contra y de haber sido elegido “con votos impuestos por el terrorismo“.

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A propósito, Muriel anunció que está recolectando información para interponer una denuncia penal.

“Las amenazas que me están llegando…. Hace muchísimo tiempo yo no sentía temor por mi vida, como lo estoy sintiendo en este momento. Tanto es así que estamos haciendo una recopilación y estamos intentado sistematizar para poner la denuncia en la Fiscalía y, mínimamente, responsabilizar a personas como Álvaro Uribe de lo que pueda pasarme”, dijo.

El congresista, elegido para el periodo 2026-2030, alertó que esta situación tiene a su familia en “desasosiego“ e “incertidumbre”.

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¿Qué dicen las amenazas en su contra?

Muriel reveló que, en una de las amenazas en su contra, le exigen salir de su hogar junto con sus seres queridos, lo que para él será un desplazamiento y un desarraigo.

“Uno de esos mensajes dice que nos dieron 20 días para que yo me vaya de aquí de mi casa con mi familia o, si no, vienen a matarnos. La dirección ya la están difundiendo en redes sociales, ¿qué voy a hacer? Aquí vive mi mamá, mi sobrinito, a mí me da pena con ellos, con mi hermano“, dijo.