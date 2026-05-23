Debate de control político en el Concejo de Bogotá por cirugías plásticas en centros estéticos

Tras el reciente caso de la desaparición y muerte de Yulitza Toloza, tras practicarse una liposucción en un centro estético en el sur de Bogotá, la atención sigue puesta en la falta de controles a este tipo de establecimientos ilegales por parte de las autoridades.

La concejal María Clara Name Ramírez radicó con urgencia una proposición para adelantar un debate de control político en el Concejo de Bogotá. La iniciativa busca evaluar las acciones de inspección, vigilancia y control (IVC) que se realizan a centros de estética, institutos de belleza, centros de bronceado y locales afines en el Distrito Capital.

“El objetivo principal de este debate es verificar el estricto cumplimiento de las normas sanitarias, los protocolos de atención y las condiciones de habilitación de los servicios cosméticos, faciales o corporales que se ofrecen a la ciudadanía. No queremos más mujeres víctimas como Yulixa Toloza. Es urgente fortalecer las acciones de vigilancia y control para prevenir riesgos, proteger la vida y garantizar que estos procedimientos se realicen en condiciones seguras y legales”, afirmó contundentemente la concejal María Clara Name.

La concejal advirtió que, “un número preocupante de establecimientos podría estar operando sin los controles ni los permisos adecuados, lo que pone en riesgo inminente la salud y la integridad física de los usuarios. Por ello, insistió en la necesidad de reforzar de manera inmediata los operativos de inspección y de diseñar campañas de información masivas para la ciudadanía”.

Por su parte, el concejal Julián Espinosa señaló que, aunque los operativos que se han hecho tras el lamentable caso de Yulitza Toloza están salvando vidas, “eso no exime a la administración de responder qué controles hizo antes de la tragedia de Yulitza Tolosa, quien murió en uno de estos lugares”.

“Por eso anunciamos desde la Comision Segunda del Consejo de Bogotá el gran debate de control político por el caso Yulixa Toloza”, agregó.

La semana pasada en Bogotá fueron sellados de manera temporal ocho establecimientos como centros de estética y peluquerías donde estarían practicando procedimientos estéticos invasivos y hasta cirugías plásticas sin tener permisos ni condiciones para realizar este tipo de actividades. Sin embargo, en entrevista con Caracol Radio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reconoció que hay limitaciones legales para ejercer un verdadero y completo control frente a estas clínicas de garaje.