Benedetti arremete contra Alexander López: “en campaña nunca te vi”

Vuelven las discusiones entre el mismo el Gobierno. Esta vez, por cuenta del ministro de Interior, Armando Bendetti, y el senador y miembro de la campaña presidencial de Iván Cepeda, Alexander López.

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La discusión se desenvolvió por cuenta de unas declaraciones que hizo López en entrevista con el director regional de la Revisa Semana, Jamir Mina. En la conversación, el senador aseguró que Benedetti no ha aportado “gran cosa” al proyecto político del presidente Gustavo Petro. Señaló que “Benedetti no es de este proyecto. Se lo hemos dicho en su cara; yo se lo dije varias veces cuando me lo encontré”.

Además, López contó que Benedetti les ayudó a elegir; sin embargo, el senador le habría cuestionado esa respuesta asegurando que eso no le daba derecho a estar incluido en el proyecto político, ni mucho menos tener el cargo que tiene hoy en el gabinete del Gobierno de Gustavo Petro.

“En ese momento quería ser el jefe de gabinete, y nuestro pueblo no merece un jefe de gabinete de esas características. Ahí tuvimos una diferencia grande con el presidente Gustavo Petro”, contó López en la entrevista con la Revista Semana.

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¿Qué le respondió Benedetti?

A través de su cuenta de X, el ministro de Interior se despachó con el senador. “Señor Alexander López: en campaña nunca te vi, te botaron de este Gobierno y desde que te fuiste subimos más de 10 puntos en las encuestas, salieron las reformas laboral y pensional, y el malo soy yo…”, escribió Benedetti.