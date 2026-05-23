CNE entrega nuevo balance de testigos electorales: pide que más ciudadanos se postulen

Se acerca el cierre del plazo para que los ciudadanos puedan inscribirse como testigos electorales para las próximas elecciones que se realizarán el 31 de mayo. Los testigos son claves en estas votaciones porque fortalecen la transparencia, la vigilancia y las garantías del proceso democrático.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) en un reciente comunicado informó que este domingo, 24 de mayo, a las 11:59 pm se cerraría el plazo para que la gente se inscriba. Hasta el momento, se han postulado 6 grupos políticos con 191.069 testigos electorales para las mesas de votación del país.

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Además, otro evento por celebrar por parte del CNE fue la gran inscripción de una de las campañas a la presidencia, que inscribió 96.863 testigos, consiguiendo así un cubrimiento del 76% de las mesas de votación.

Todavía faltan testigos electorales: CNE

A pesar de las buenas noticias, el CNE pide a los ciudadanos que no dejen de inscribirse y postularse porque todavía hacen falta muchas mesas por cubrir. Según indicó la entidad, hay 10.326 mesas de votación, de las 118.346 dispuestas en el territorio nacional, que están sin testigos electorales.

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Además, el CNE les recuerda a los partidos y grupos políticos la continuidad del Plan Padrino hasta el cierre de la herramienta tecnológica y “se reiteran los canales de atención dispuestos por el Consejo Nacional Electoral para atender sus inquietudes y brindar el soporte técnico necesario para lograr el 100% de la cobertura de mesas con vigilancia activa durante la próxima jornada eleccionaria”.