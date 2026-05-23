¿Qué dicen las encuestas de intención de voto a una semana de la elección presidencial?

En Hora20, el análisis a lo que dicen las encuestas cuando falta una semana para la elección presidencial en primera vuelta, el debate sobre los resultados, las tendencias y los cambios que traen estas encuestas, el impacto en la intención de voto de los ciudadanos, los cambios en metodología y la polémica que sigue rodeando la ley de encuestas.

Lo que dicen los panelistas

Lariza Pizano, periodista, columnista en El Espectador, comentó que con el desplome del centro que ya veníamos viendo, incluso en temas de autoidentificación, “Colombia era un país en el cual la gente se autoidentificaba mayoritariamente con el centro político, en el cual las alianzas daban rédito. En estas mediciones queda evidente que hay dos maneras de interpretar el país radicalmente diferentes y que compiten casi por mitades, sin que eso sea necesariamente negativo”.

Resaltó que el presidente es quien está transfiriendo la mayoría de los votos y de imagen a Iván Cepeda, “cuya imagen negativa o su alto porcentaje de personas que dicen que jamás votarían por él no impide que siga siendo el puntero en todas las encuestas y evidencia una división en la derecha que tiende a favorecer a una derecha radical”.

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También advirtió que se debe ver cómo cambia el entorno político colombiano, no solamente cómo cambian las mediciones: “Esta no es una elección como las de los últimos 20 años en que el debate era uribismo o antiuribismo; hoy es petrismo o antipetrismo. Colombia siempre había sido un país en el cual se premiaba a las coaliciones tradicionales y coaliciones moderadas, donde la suma de apoyos políticos, por ejemplo, en la campaña reeleccionista de Santos o en las de Uribe, generaba elementos de favorabilidad; ahora no, las coaliciones moderadas no importan y las coaliciones moderadas estaban asociadas al centro político que hoy aparece escasamente en el 16%”.

Finalmente, se preguntó si en un contexto de radicalización ideológica, emocional, identitaria, “esa idea de acercarse al centro, que además termina siendo comunicacionalmente compleja, pues no termina siendo favorable, es decir, Colombia no es un país centrista, no lo es, entonces no sé si estratégicamente eso implique considerar otras apuestas”.

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Para Augusto Reyes, gerente de Poder&Poder, estratega y experto en comunicación política, el que piense o el que crea que Abelardo de la Espriella está perdiendo votos con las polémicas que lo rodean, está totalmente equivocado y no está leyendo el mundo y la escena política como se está viviendo. “Lo que nos están diciendo las encuestas es totalmente lo correcto en ese sentido. Abelardo de la Espriella optó por una disrupción política que no es que sea la más correcta, pero bajo su entendido estratégico, bajo su performance, bajo su personaje, es el acertado en la medida en que es el lenguaje que el ecosistema político está consumiendo”, resaltó que, aunque no va a calificar mal esa estrategia, es lo que está vibrando en los corazones y en los celulares de los electores específicamente.

Por otro lado, señaló que el conglomerado que está a favor de Petro, que le gustan sus políticas, que le gustan sus posiciones, que le gusta todo él, ya no se va a mover; ahí va a estar. “De alguna manera, eso es lo que también le traslada casi que milimétricamente a su candidato. Creo que lo que estamos viendo es un reflejo o en espejo de Iván Cepeda, que se estabiliza, llega a su techo, pero se estabiliza en su número; es lo mismo que tiene el presidente Gustavo Petro en su imagen”.

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Fernando Posada, politólogo, columnista en El Tiempo y analista, apuntó que hoy tenemos encuestas muy diferentes: “Primero, dónde ubican en primera vuelta y luego, quién gana en segunda. En Invamer gana Cepeda y en Guarumo Abelardo o Paloma, pero hay tendencias diferentes. Hay una tendencia que es como una especie de ironía política y es que Paloma Valencia la tiene más fácil para ganar en segunda vuelta que Abelardo, pero la tiene más difícil para pasar a segunda vuelta y Abelardo todo lo contrario. Tiene más fácil pasar a segunda vuelta, pero más difícil ganarle”.

Por el lado de Abelardo El Espriella, señaló que él está creciendo a un ritmo altísimo en esta recta final que es tal vez donde más importa crecer. “En Paloma Valencia vemos que, aunque le va bien en segunda vuelta, pues parece que no está creciendo al mismo ritmo que venía creciendo desde la consulta presidencial, yo no me imaginé que estuviéramos viendo en el año 2026 al Centro Democrático y los electores del Centro Democrático, y que fueran a ser ellos los que van a defender a un vicepresidente que confesara en un medio de comunicación en una entrevista el uso recreativo de drogas”. En ese sentido, dijo que hay algo que ha cambiado la derecha también en estas elecciones: “Le ha tocado reinventarse, hay una que se resiste a reinventarse y hay una que está buscando ser más progresista porque entiende también que el país cambió”.

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Gabriel Cifuentes, exsecretario de Transparencia de la Presidencia, columnista y analista, comentó que es más fácil interpretar lo que pasa con Iván Cepeda, “en donde parecería coincidir, sobre todo tomando la encuesta de Invamer, la intención de voto, con la aprobación del presidente Petro, con las personas que responden, que han sentido que este gobierno les ha dado un cambio positivo”. Comentó que la apuesta de Paloma resulta muy parecida a la apuesta que tuvo Fajardo en noviembre, “cuando salieron las encuestas, el caballo de batalla de Fajardo era decir que era el único que le puede ganar a Iván Cepeda, porque en la oposición, el único propósito aparente es ganarle a Iván Cepeda; apenas salió la siguiente encuesta, Fajardo se desplomó”. Sin embargo, enfatizó que las encuestas están señalando que a Paloma no le dio para superar a Abelardo, “y al no poder superar a Abelardo, ese voto útil al que apeló le está jugando en contra; todo parecería indicar que Abelardo no solo se está comiendo parte del centro de los indecisos, sino que se está comiendo también una parte importante de la derecha, que acompañaba a Paloma”.

Julio Alonso, profesor adjunto de la Universidad Icesi y doctor en Economía, explicó que la Ley de Encuestas tenía una muy buena intención con el fin de lograr mayor confiabilidad en las encuestas, “pero la forma como fue redactada creó el efecto totalmente contrario. Dos encuestadoras recogen datos con la mejor metodología posible, siguiendo al pie de la letra la ley, y vamos a encontrar mediciones diferentes. Eso es por la forma como se construyó la Ley de Encuestas, y que nos está generando este ruido absurdo que está aumentando la incertidumbre”.

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Detalló que la ley de Encuestas pedía que la muestra se distribuya en unos municipios de tamaño mediano, grande y pequeño, “y esto aumentó el tamaño de muestra; eso pareciera buena idea, pero realmente en Colombia tenemos una característica, y es que los municipios aledaños tienden a tener correlaciones, se relacionan mucho de cómo votan”.

En esa medida, enfatizó que la ley ha traído mayor volatilidad: “Hay mucha diferencia entre los encuestadores, y antes no lo veíamos porque no estaban obligados a hacer esos muestreos obligatorios. En los municipios chiquitos, coincidían más o menos en los municipios muestreados, y por eso se parecían más las encuestas”.

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