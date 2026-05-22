Controladores aéreos rechazan acusaciones y alertan crisis en sistema aeronáutico colombiano

Equipo de controladores de tráfico aéreo trabajando en una torre de un aeropuerto / Foto: GettyImages / gorodenkoff

A través de un pronunciamiento, la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo, Acdecta, rechazó las afirmaciones divulgadas en los últimos días y aseguró que detrás de la discusión existe un problema mucho más delicado: falta de personal, fatiga operacional y rezagos en la modernización del sistema aeronáutico colombiano.

El pronunciamiento surge después de la publicación del artículo “El secuestro de la operación aérea por parte de controladores”, divulgado por la revista Semana el pasado 16 de mayo. Según Acdecta, el contenido presenta información “sesgada, descontextualizada y técnicamente imprecisa” que afecta la imagen de quienes ejercen “una de las funciones más sensibles del Estado”.

“Los controladores aéreos colombianos trabajamos todos los días con profesionalismo, disciplina y compromiso para garantizar la seguridad operacional de millones de pasajeros”, afirmó Alexander Pérez, presidente del gremio.

“No son privilegios, son barreras de seguridad” señaló la asociación.

Uno de los puntos más relevantes del comunicado tiene que ver con las jornadas laborales y los tiempos de descanso de los controladores, tema que ha estado en el centro de la polémica.

Acdecta aseguró que las medidas implementadas para manejar la fatiga operacional no son beneficios sindicales ni mecanismos para frenar la operación aérea, sino protocolos internacionales respaldados por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI.

“Las limitaciones de jornada, descansos y esquemas de disponibilidad operacional NO son privilegios laborales. Son barreras de seguridad reconocidas internacionalmente”, indicaron los controladores aéreos.

Según el gremio, Bogotá opera desde 2022 bajo un esquema especial de mitigación de fatiga que permite mantener el servicio 24 horas mientras se resuelve el déficit de personal.

Alertan déficit de personal y presión sobre el sistema

Los controladores explicaron además que desde hace años vienen solicitando una ampliación de planta acorde con el crecimiento acelerado de la aviación en Colombia.

De acuerdo con Acdecta, actualmente existiría un estudio técnico en la Aeronáutica Civil para ampliar cerca de 260 cargos dentro del sistema de tránsito aéreo.

El gremio sostiene que la presión operacional ha aumentado mientras el tráfico aéreo sigue creciendo. Solo en 2025, el sistema aeronáutico colombiano movilizó cerca de 59,5 millones de pasajeros.

El debate por controladores militares en la aviación civil

Otro de los puntos del documento tiene que ver con el ingreso de personal retirado de las Fuerzas Militares al sistema civil de tránsito aéreo.

Aunque Acdecta aclaró que no se opone a estas vinculaciones, sí insistió en que cualquier incorporación debe cumplir los estándares y certificaciones exigidas para la aviación civil.

Para el gremio, la formación militar y la formación civil responden a modelos distintos y no pueden equipararse automáticamente bajo estándares internacionales de seguridad aérea.

En el final del comunicado, los controladores pidieron que el debate se dé con “responsabilidad, rigor técnico y respeto”, y rechazaron lo que consideran una narrativa que busca deslegitimar al personal operativo.

“Detrás de cada vuelo seguro existe un sistema complejo y cientos de profesionales que, todos los días, protegen el espacio aéreo colombiano”, concluyó Pérez.

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