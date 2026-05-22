Supersolidaria anuncia cambio de junta directiva en Coosalud EPS

Coosalud EPS cambió a los miembros de su junta directiva en medio de las investigaciones que adelantan las autoridades por presuntas irregularidades financieras y manejo de recursos dentro de la entidad.

El anuncio fue hecho por la Superintendencia de la Economía Solidaria, luego de la asamblea general de accionistas. Estas decisiones marcan un nuevo capítulo en el caso que ha puesto bajo la lupa a una de las EPS más grandes del país.

Según informó la entidad, la nueva junta directiva sesionará el próximo miércoles para tomar decisiones sobre la administración y el rumbo de Coosalud EPS.

Cambio en investigaciones por maquillajes en la financiación de la EPS

La decisión se produce en medio del proceso de intervención que el Gobierno Nacional adelanta sobre la Cooperativa Coosalud, propietaria del 94% de las acciones de la EPS, a través de la Superintendencia de la Economía Solidaria y del agente especial interventor.

Esta intervención fue ordenada tras los hallazgos detectados por las autoridades sobre presuntas irregularidades administrativas y financieras ocurridas bajo administraciones anteriores.

En las últimas semanas, la Supersolidaria ha denunciado posibles maquillajes de estados financieros, simulaciones de compra y venta de cartera y movimientos de recursos que ya fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación.

“Se abre una nueva etapa para Coosalud” indicó la súper intendente María José Navarro

La superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, aseguró que con el cambio de junta “se abre una nueva etapa para Coosalud EPS”.

“Una etapa marcada por la transparencia, la responsabilidad y la protección de los derechos de los afiliados y de los asociados propietarios”, afirmó la funcionaria.

Además, señaló que la Superintendencia continuará ejerciendo funciones de inspección, vigilancia y control para garantizar la protección de los recursos y de los asociados de la cooperativa.

La nueva junta definirá el rumbo de la EPS

La reunión de la nueva junta directiva será clave para el futuro administrativo de la entidad, ya que allí comenzarán a discutirse decisiones relacionadas con el funcionamiento y la gobernanza de la EPS.

Cabe añadir que, Coosalud es una de las aseguradoras de salud con mayor número de afiliados en el país, por lo que las actuaciones alrededor de su administración siguen siendo observadas por distintos organismos de control.

La Supersolidaria aseguró que continuará acompañando el proceso y advirtió que las investigaciones por las irregularidades detectadas siguen avanzando ante las autoridades competentes.