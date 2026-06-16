Tormenta eléctrica deja inundaciones, caída de árboles y cortes de energía en Soledad

Las intensas lluvias, ráfagas de viento y descargas eléctricas registradas en la tarde de este lunes 15 de junio, provocó múltiples emergencias en Soledad, área metropolitana de Barranquilla, dejando calles inundadas, árboles caídos, interrupciones en el servicio de energía y afectaciones en varios sectores del municipio.

La situación obligó a las autoridades del municipio a realizar el despliegue inmediato de comisiones técnicas y organismos de socorro para evaluar los daños, atender a las familias afectadas y coordinar las labores de recuperación en las zonas impactadas.

Los reportes preliminares señalan afectaciones en barrios como Juan Domínguez Romero, La Floresta, Altos de la Metro, Centro, Villa Carmen, Villa Merly y Cachimbero. En estos sectores, los fuertes vientos derribaron ramas y árboles, mientras que los arroyos aumentaron su caudal y generaron inundaciones en varias vías.

La administración municipal inició recorridos de inspección casa por casa para determinar el alcance de los daños materiales, identificar posibles afectaciones estructurales en viviendas y consolidar el censo de familias damnificadas.

Las labores también incluyen la coordinación con las empresas de servicios públicos para restablecer el suministro de energía y remover escombros y elementos que puedan representar riesgos para la movilidad y la seguridad de la comunidad.

Ondas tropicales traerán más lluvias

La emergencia ocurre en medio de un panorama meteorológico que mantiene en alerta a las autoridades del Caribe colombiano. Según reportes del Ideam, actualmente atraviesa el país la onda tropical número 14, sistema atmosférico que ha venido generando lluvias y tormentas eléctricas en varios departamentos del norte del país.

Además, durante esta semana se prevé el ingreso de las ondas tropicales número 15 y 16, lo que podría favorecer nuevas precipitaciones sobre el Atlántico y el resto de la región Caribe.

De acuerdo con los pronósticos, Barranquilla, Soledad y otros municipios del departamento podrían registrar lluvias durante los próximos días, especialmente en horas de la tarde y la noche, por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre los niveles de los arroyos y los puntos históricamente vulnerables a inundaciones.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante la probabilidad de nuevas precipitaciones, la Alcaldía de Soledad reiteró el llamado a la comunidad para evitar cruzar calles inundadas o arroyos activos, mantenerse alejados de cables eléctricos caídos, desconectar electrodomésticos durante tormentas eléctricas y abstenerse de arrojar residuos a canales y sistemas de drenaje.

La administración municipal informó que los comités de gestión del riesgo permanecerán activos durante las próximas horas con el propósito de responder oportunamente a cualquier nueva emergencia derivada de las condiciones climáticas.