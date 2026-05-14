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14 may 2026 Actualizado 12:52

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Jorge Iván Ospina denuncia intermediarios en pagos a proveedores de la Nueva EPS

El interventor de la Nueva EPS denunció que hay proveedores que usan intermediarios que reciben pagos en la Nueva EPS

Interventor de Nueva EPS terminará contratos con proveedores de medicamentos: algunos de la Costa

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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