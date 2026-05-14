Jorge Iván Ospina denuncia intermediarios en pagos a proveedores de la Nueva EPS
El interventor de la Nueva EPS denunció que hay proveedores que usan intermediarios que reciben pagos en la Nueva EPS
Interventor de Nueva EPS terminará contratos con proveedores de medicamentos: algunos de la Costa
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Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...