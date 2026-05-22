¿Qué se viene para la tenista barranquillera ‘Mafe’ Herazo?: entérese aquí

María Fernanda Herazo, la más laureada del tenis colombiano presentó en la Cancha Estadio del Parque Distrital de Raquetas su nuevo equipo técnico y su plan competitivo para la temporada 2026.

Con 38 títulos en el World Tennis Tour de la Federación Internacional de Tenis, victorias sobre jugadoras del Top 50 de la WTA y una hoja de vida que incluye campeonatos en los Juegos Bolivarianos, Centroamericanos, Panamericanos y Suramericanos, ‘Mafe’ llega a esta nueva etapa con la ambición intacta. "Yo siento que soy una jugadora que le gusta hacer historia“, afirmó la barranquillera.

Un nuevo equipo con credenciales mundiales

El eje de esta nueva etapa es su trabajo junto al entrenador Jaime Cortés, radicado en Barranquilla, quien ha dirigido a jugadoras como Amanda Anisimova, y cuenta con una medalla olímpica en su palmarés cuando entrenaba a Juan Sebastián Gómez. Los entrenamientos son en doble jornada: mañana y tarde, con sesiones que se ajustan incluso a las condiciones climáticas de la ciudad.

Cortés, por su parte, no esconde su confianza en la tenista. "Ella tiene un nivel top 200 WTA en mi opinión. Una jugadora como Mafe, con las condiciones que tiene, su profesionalismo, su dedicación y su disciplina, hace mucho más fácil poder desarrollarla. Estoy seguro de que muy pronto estará en la élite del tenis mundial“, afirmó el entrenador, quien también destacó las instalaciones del Parque de Raquetas como un escenario sin igual en Colombia para desarrollar tenis profesional.

Gira por Sudamérica con la mira en Paraguay

La primera prueba de fuego llegará pronto. Herazo viajará la próxima semana para disputar una gira de torneos del circuito ITF World Tennis Tour en Brasil y Paraguay, comenzando por categorías ITF W15 y escalando progresivamente. “Siempre voy a esperar traerme ese campeonato y para eso me estoy preparando muy firmemente”, aseguró.

Paraguay tiene un significado especial para ella: allí conquistó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos. También dejó abierta la posibilidad de competir próximamente en Colombia: “Puede que haya un torneo por acá en Barranquilla, no sé. Esperamos que pueda haber una invitación y jugar con mi gente”.

El llamado a Barranquilla

Mafe aprovechó el escenario para lanzar un mensaje a la ciudad y al sector privado. “El tenis es un deporte sumamente costoso y sin los apoyos de los entes gubernamentales o privados no se podrían hacer realidad muchos sueños. La invitación es a que se sumen a este proyecto y apoyen a un grupo de jóvenes que vienen en camino”, pidió.

Lea también: Enel Colombia supera 1 GW solar en la Costa Caribe

Volver a entrenar en Barranquilla no es solo una decisión logística: es una declaración de identidad. “Volver a las raíces, a lo que soy, que soy caribe, me parece espectacular. Rodearme de las personas que me apoyan y que me quieren aquí en la ciudad me llena de mucha energía para seguir progresando”, dijo.

Entre las motivaciones más personales de la tenista, está llegar al título número 40 y algún día ganar un trofeo profesional junto a su hermana menor, hoy de 11 años, que ya entrena bajo el sol barranquillero en la academia del entrenador Jaime Cortés.