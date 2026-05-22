“Petro incentiva ataques como el de hoy contra la sede de Paloma Valencia”, alcalde Galán

Durante la tarde de este jueves, 21 de mayo, se registraron manifestaciones en varios puntos de la ciudad, por parte de estudiantes de universidades públicas que exigen a la Alcaldía de Bogotá tarifa diferencial en TransMilenio. Sin embargo, durante estas protestas se registraron actos de vandalismo.

Encapuchados vandalizaron la sede de campaña de la candidata Paloma Valencia, ubicada en la carrera 7 con calle 53, en la localidad de Teusaquillo. Debido a la magnitud de estos hechos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció asegurando que estos actos “no son manifestación social, son violencia”.

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Asimismo, responsabilizó al Gobierno nacional por este tipo de actos. “Es una violencia impulsada por declaraciones del propio presidente Gustavo Petro a pocos días de una elección presidencial clave para el futuro del país”, dijo el mandatario a través de un video.

“Decir que las fachadas de bienes privados son públicas y pueden ser grafiteadas, como lo hizo el presidente, incentiva ataques como el de hoy contra la sede de la candidata Paloma Valencia y del partido Mira”, agregó el mandatario, quien aseguró que los colombianos se tienen que alejar de discursos que romantizan la violencia.

Acto seguido, dijo que estos ataques son a la democracia y con ellos buscan amedrentar a la ciudadanía. “La democracia se protege con el voto. La violencia de hoy en Bogotá y también en otras ciudades como Cali es responsabilidad del Gobierno Nacional”, añadió Galán.

Galán exige a Petro expedir orden para que la Policía acompañe las manifestaciones

En medio de esta declaración, el alcalde de Bogotá exigió al Gobierno nacional y al presidente Gustavo Petro, que expida una orden escrita en la que le dé la instrucción clara a la Policía de acompañar las manifestaciones de la mano del Ministerio Público, “con un único objetivo de garantizar unas elecciones en paz y proteger nuestra democracia”.

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“No es para intimidar ni atacar a quienes deciden manifestarse, sino para proteger a quienes deciden no hacerlo. Es hora de pensar en los derechos de toda la ciudadanía, no de los violentos”, indicó el mandatario local.

“Presidente, es su deber constitucional hacer todo lo necesario para evitar que actos violentos como los de hoy, o incluso peores, se repitan de acá a las elecciones. Actúe con responsabilidad como presidente de todos los colombianos”, concluyó el alcalde Galán.