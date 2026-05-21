Video: Fue vandalizada la sede de Paloma Valencia en el norte de Bogotá

Sede de Paloma Valencia en el norte de Bogotá. Foto: Caracol Radio

Este 21 de mayo, se registraron desmanes en la ciudad de Bogotá sobre la carrera Séptima de Bogotá, en la zona de Chapinero, cerca de la Universidad Pedagógica.

Un grupo de manifestantes que participaba en una marcha de estudiantes de la Pedagógica por la Séptima decidieron atacar varios edificios de la zona como bancos, establecimientos de comercio –como Juan Valdez– y la sede de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia.

Como quedó registrado en videos que circulan en redes sociales, los atacantes, algunos de ellos encapuchados, pintaron grafitis y rompieron vidrios.

Así quedó la sede de Paloma Valencia que fue vandalizada

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