Manifestación en calle 26 terminó en disturbios: caos vial y estaciones de TransMilenio cerradas

Este jueves, 21 de mayo, se registraron manifestaciones en varios puntos de la ciudad. Las protestas eran lideradas por estudiantes de universidades públicas. Los jóvenes exigen al Distrito una tarifa diferencial en TransMilenio y la no estigmatización a las instalaciones públicas.

Aunque la gran mayoría de los estudiantes marcharon de manera pacífica, encapuchados protagonizaron actos vandálicos. Durante el recorrido, que inició en la Universidad Pedagógica y terminó frente a la Universidad Nacional, vandalizaron las fachadas de entidades bancarias y empresas multinacionales.

Asimismo, sobre las 2:00 p.m. encapuchados vandalizaron la sede de campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Estos sujetos rayaron las paredes, dañaron las pancartas y rompieron los vidrios. Desde el Distrito rechazaron estos actos.

“Atacar una sede política no es manifestación social: es violencia. Rechazo los ataques y la vandalización de la sede de la candidata Paloma Valencia y otros establecimientos en Bogotá durante una marcha hoy”, dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Más tarde, los manifestantes llegaron hasta el Concejo de Bogotá, donde realizaron un plantón. Sin embargo, decidieron avanzar hacia la sede de la Universidad Nacional. Por esta razón, hubo bloqueos en la calle 26 en ambos sentidos.

Durante la tarde, TransMilenio informó del cierre de las estaciones Centro Memoria, Concejo de Bogotá, Ciudad Universitaria y Corferias. Miles de personas se vieron perjudicadas por estas manifestaciones, debido a que se tuvieron que bajar de los buses de transporte público.

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