VIDEO: Vehículo particular se incendió en la calle 134, en Bogotá, y quedó totalmente destruido

Este jueves, 21 de mayo, se registró un grave incidente en la Avenida Calle 134 con carrera 53C. De acuerdo con el reporte, un vehículo de alta gama (BMW X5) se incendió en el barrio Colina Campestre. El hecho generó pánico entre los habitantes por la cantidad de fuego que consumió el vehículo.

Según se pudo ver en videos e imágenes difundidas a través de redes sociales, el carro quedó totalmente destruido. La conflagración inició en la parte delantera del vehículo, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer si el carro tenía todos sus líquidos al día.

Sin embargo, según el reporte de Bomberos de Bogotá, no hubo personas lesionadas en medio de este incidente. “Controlamos el incendio de un vehículo particular, en la Avenida Calle 134 con Carrera 53 C. No se reportan personas lesionadas. El área se encuentra asegurada”, dijo la entidad.

Debido al incendio de gran magnitud, el paso vehicular hacia el oriente tuvo que ser restringido y hubo acompañamiento de la Policía Nacional. De acuerdo con las imágenes compartidas después de que el fuego se apagara, el vehículo quedó en ruinas, incluso las ventanas estallaron.