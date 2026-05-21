Premio internacional a Cundinamarca por la única red pública de Bancos de Leche Humana del país. (Foto: cortesía secretaria de salud Cundinamarca)

La Secretaría de Salud de Cundinamarca recibió el reconocimiento internacional “Premio Destacado RBLH 2026 – Gestión”, otorgado por la Red Global de Bancos de Leche Humana, en reconocimiento al fortalecimiento de la atención neonatal y la promoción de la lactancia materna como política pública en el departamento.

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La distinción fue entregada durante el Primer Congreso Global de Bancos de Leche Humana y en la conmemoración de los 15 años del Día Mundial de la Leche Humana, destacando el trabajo que se ha realizado en el departamento para fortalecer y promover la lactancia materna como estrategia de salud pública.

Actualmente, Cundinamarca es el único departamento del país que cuenta con mas de un banco de leche humana y está integrada por tres bancos ubicados en Facatativá, Fusagasugá y Zipaquirá, además de 10 centros recolectores vinculados a hospitales públicos y entidades territoriales.

Esta estrategia ha beneficiado a 1.023 recién nacidos hospitalizados especialmente prematuros, con bajo peso o con condiciones clínicas especiales han recibido leche humana pasteurizada, mejorando sus condiciones de recuperación y supervivencia.

El programa ha contado con la participación voluntaria de 401 madres donantes, quienes han contribuido al fortalecimiento de la nutrición neonatal y la atención de niños en condición de vulnerabilidad.

Asimismo, 60 profesionales de la salud fueron capacitados en procesamiento y control de calidad de leche humana; 25 profesionales participaron en formación en consejería de lactancia materna y 40 auxiliares reforzaron competencias para el acompañamiento a madres lactantes.

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¿Qué resultados se han obtenido?

Los resultados se reflejan en los indicadores de salud pública del departamento. La prevalencia de lactancia materna pasó de 53,4 % en 2023 a 60,2 % en 2024. Asimismo, la desnutrición aguda en menores de cinco años disminuyó de 2,6 % en 2023 a 2,1 % en 2025.

Cundinamarca logró reducir el indicador de bajo peso al nacer, que pasó de 14,6 % en 2024 a 14,3 % en 2025, además de completar tres años consecutivos sin registrar casos de mortalidad por desnutrición infantil en menores de cinco años.

Durante 2025, la Red de Bancos de Leche Humana registró 330 donantes activas y recolectó más de 352 mil mililitros de leche humana, beneficiando a 804 recién nacidos hospitalizados.

Finalmente en lo corrido de 2026, ya se reportan 71 donantes y más de 109 mil mililitros recolectados, con 219 bebés beneficiados.